CNN: Палата представителей США может проголосовать за импичмент Хегсета
Палата представителей США может проголосовать за импичмент главы Пентагона Пита Хегсета на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
CNN отмечает, что многие представители республиканской партии в конгрессе США могут поддержать данную инициативу. По их словам, Хегсет убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий».
Несколько республиканцев заявили телеканалу, что Хегсет переоценил способности США, а также продолжает выступать за эскалацию конфликта, несмотря на то что атаки не приближают капитуляцию Тегерана. Кроме того, война с Ираном спровоцировала сокращение доступности жилья и, как следствие, недовольство американцев партией республиканцев.
«Если президент всерьез считает, что кто-то должен взять на себя ответственность, то это Пит Хегсет. Пит либо лгал, либо ошибался – и то и другое неприемлемо – в отношении сроков, целей и задач с самого начала», – сказал один из республиканцев, близких к Белому дому.
По словам бывшего высокопоставленного чиновника из Пентагона, конгресс начинает переосмыслять как положение Хегсета, так и саму войну с Ираном. Однако Хегсет сможет остаться на своем посту, если президент США Дональд Трамп решит нанести новые удары по Ирану.
4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По данным CNN, сейчас демократическая партия получает 245 мест против 147 у республиканцев. Подсчет еще идет.
4 ноября корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс писала, что Трамп может возложить ответственность за низкие результаты республиканской партии на промежуточных выборах на Хегсета. Советники Трампа считают, что итоги выборов могли бы быть другими, «если бы не война с Ираном».
5 ноября Axios сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Трампа заключить соглашение с Ираном, чтобы положить конец войне. По данным издания, в последние месяцы Вэнс неоднократно предупреждал Трампа о непопулярности войны и риске поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, однако американский лидер склонялся к возобновлению боевых действий.