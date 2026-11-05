CNN: Палата представителей США может проголосовать за импичмент Хегсета

«Если президент всерьез считает, что кто-то должен взять на себя ответственность, то это Пит Хегсет. Пит либо лгал, либо ошибался – и то и другое неприемлемо – в отношении сроков, целей и задач с самого начала», – сказал один из республиканцев, близких к Белому дому.