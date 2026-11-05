Суд Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года

Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином. Позже восемь россиян, входивших в состав экипажа Fitburg, покинули Финляндию.