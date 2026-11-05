Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,242+0,43%BISVP10,2-1,45%BRZL1 178+1,55%IMOEX2 435,36-0,27%RTSI939,38-0,27%RGBI111,96-0,19%RGBITR776,97-0,11%
Главная / Общество /

Суд Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем годам шести месяцам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Боцман, гражданин Азербайджана, получил два года и 10 месяцев.

Дело рассматривалось в Окружном суде Хельсинки. Прокуроры запрашивали для обвиняемых не менее 2,5 г. Максименко обвинения отверг.

Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином. Позже восемь россиян, входивших в состав экипажа Fitburg, покинули Финляндию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь