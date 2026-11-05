Суд Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года
Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем годам шести месяцам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Боцман, гражданин Азербайджана, получил два года и 10 месяцев.
Дело рассматривалось в Окружном суде Хельсинки. Прокуроры запрашивали для обвиняемых не менее 2,5 г. Максименко обвинения отверг.
Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином. Позже восемь россиян, входивших в состав экипажа Fitburg, покинули Финляндию.