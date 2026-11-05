«Сбер»: число запросов девелоперов на реструктуризацию увеличилось на 47% за год

За девять месяцев 2026 г. портфель проектного финансирования жилой недвижимости Сбербанка увеличился на 15% и приблизился к 8 трлн руб. Для сравнения, в 2025 г. его рост составлял 27%, а в 2024 г. – 31%. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в банке достигла 10,51%.