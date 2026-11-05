«Сбер»: число запросов девелоперов на реструктуризацию увеличилось на 47% за год
Основными причинами роста обращений стали удорожание строительных проектов и необходимость продления сроков финансирования. По словам Попова, девелоперы сталкиваются с задержками при получении исходно-разрешительной документации, а в отдельных случаях самостоятельно откладывают вывод объектов на рынок.
За девять месяцев 2026 г. портфель проектного финансирования жилой недвижимости Сбербанка увеличился на 15% и приблизился к 8 трлн руб. Для сравнения, в 2025 г. его рост составлял 27%, а в 2024 г. – 31%. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в банке достигла 10,51%.
Попов прогнозирует сокращение продаж новостроек по итогам 2026 г. на 10–15%. В 2027 г. восстановления спроса не ожидается. Оживление инвестиционной активности в жилищном строительстве возможно не ранее 2028 г. при условии смягчения денежно-кредитной политики.