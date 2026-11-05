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Главная / Недвижимость /

«Сбер»: число запросов девелоперов на реструктуризацию увеличилось на 47% за год

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Количество обращений застройщиков за реструктуризацией кредитов выросло примерно на 47% в годовом выражении. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью «РИА Новости».

Основными причинами роста обращений стали удорожание строительных проектов и необходимость продления сроков финансирования. По словам Попова, девелоперы сталкиваются с задержками при получении исходно-разрешительной документации, а в отдельных случаях самостоятельно откладывают вывод объектов на рынок.

За девять месяцев 2026 г. портфель проектного финансирования жилой недвижимости Сбербанка увеличился на 15% и приблизился к 8 трлн руб. Для сравнения, в 2025 г. его рост составлял 27%, а в 2024 г. – 31%. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в банке достигла 10,51%.

Попов прогнозирует сокращение продаж новостроек по итогам 2026 г. на 10–15%. В 2027 г. восстановления спроса не ожидается. Оживление инвестиционной активности в жилищном строительстве возможно не ранее 2028 г. при условии смягчения денежно-кредитной политики.

2 ноября первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил применение механизма комплексного соглашения о санации в отношении девелопера «Самолет». По его словам, такой механизм позволит компании избежать распродажи активов.

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