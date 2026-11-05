Вэнс призвал Трампа к переговорам с Ираном для прекращения войны

После поражения республиканцев на выборах Вэнс публично связал их результаты с войной против Ирана. «Причина нашего поражения – война. Сам президент сказал об этом вчера вечером», – написал вице-президент в соцсети X. Он подчеркнул, что обсуждение дальнейших действий администрации должно начинаться с признания этой причины.