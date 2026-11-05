Вэнс призвал Трампа к переговорам с Ираном для прекращения войны
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном, чтобы положить конец войне. Вэнс возглавил группу советников американского лидера, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта, сообщил Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, в последние месяцы Вэнс неоднократно предупреждал Трампа о непопулярности войны и риске поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Большинство высокопоставленных представителей администрации разделяли его позицию, но президент склонялся к возобновлению боевых действий.
После поражения республиканцев на выборах Вэнс публично связал их результаты с войной против Ирана. «Причина нашего поражения – война. Сам президент сказал об этом вчера вечером», – написал вице-президент в соцсети X. Он подчеркнул, что обсуждение дальнейших действий администрации должно начинаться с признания этой причины.
Как пишет Axios, сейчас Трамп рассматривает три основных варианта дальнейших действий: возобновление ударов по Ирану, заключение соглашения с Тегераном или продолжение морской блокады и экономического давления без возвращения к масштабным боевым действиям.
По словам американских чиновников, вооруженные силы США завершают подготовку к возможному возобновлению военной операции, в том числе перебрасывают в регион дополнительные силы. Одновременно катарские посредники работают над проектом соглашения, которое могло бы предотвратить новую эскалацию и создать условия для прямых переговоров Вашингтона и Тегерана.
При этом директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов США Скотт Бессент и ряд других советников предлагают Трампу сохранить действующую морскую блокаду и санкции, рассчитывая усилить давление на иранские власти. По оценке Axios, президент пока не определился с дальнейшими действиями.
4 ноября корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс написал, что Трамп может возложить ответственность за низкие результаты республиканской партии на промежуточных выборах на главу Пентагона Пита Хегсета. Советники Трампа считают, что итоги выборов могли бы быть другими, «если бы не война с Ираном».
1 ноября Bloomberg писал, что страны Персидского залива опасаются разрушительной войны при новом ударе США по Ирану. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что они оказались втянуты в кризис, который старались предотвратить. В связи с этим ОАЭ ищут политический выход из ситуации.