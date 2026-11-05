Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

Кража произошла в ночь с 1 на 2 октября в городе Мужен департамента Приморские Альпы. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в ресторан и сняли со стен шесть гравюр художника. Третий соучастник ожидал их в автомобиле неподалеку.