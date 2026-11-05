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Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

Анна Виноградова
Préfet des Alpes-Maritimes
Préfet des Alpes-Maritimes

Французские жандармы обнаружили шесть оригинальных гравюр Пабло Пикассо, похищенных в начале октября из ресторана на юге Франции. По делу о краже задержаны семь человек, стоимость произведений превышает 100 000 евро. Об этом сообщила Национальная жандармерия Франции.

Кража произошла в ночь с 1 на 2 октября в городе Мужен департамента Приморские Альпы. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в ресторан и сняли со стен шесть гравюр художника. Третий соучастник ожидал их в автомобиле неподалеку.

Расследование продолжалось около месяца. Сотрудники следственного подразделения жандармерии Канн установили личности предполагаемых исполнителей, а также людей, которые могли заниматься сбытом похищенного и обеспечивать преступников транспортом. Некоторые фигуранты, по данным ведомства, связаны с организованными преступными группировками.

Операция по задержанию подозреваемых прошла 3 ноября в нескольких населенных пунктах департамента. Все шесть произведений Пикассо были обнаружены в сохранности и возвращены владельцу.

20 июня во Франции обнаружили другую похищенную картину Пикассо. Ее нашли во время обыска у подозреваемых в торговле наркотиками в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Стоимость полотна оценивалась в десятки миллионов евро.

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