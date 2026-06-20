Во Франции во время обыска у наркоторговцев нашли украденную картину Пикассо

Осенью 2025 г. произошло громкое ограбление в галерее Аполлона в парижском Лувре. Злоумышленники похитили драгоценности примерно на 88 млн евро, проникнув внутрь через разбитое окно. По делу об ограблении были задержаны три человека. Позже французские следователи обнаружили гараж, где после ограбления хранились украденные драгоценности, однако к моменту обыска они уже были вывезены.