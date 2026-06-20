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Во Франции во время обыска у наркоторговцев нашли украденную картину Пикассо

Ведомости

Во Франции во время расследования дела о незаконном обороте наркотиков нашли украденную картину Пабло Пикассо. Об этом пишет Le Parisien.

Полицейские во время обыска в коммуне Шампиньи-сюр-Марн изъяли около 20 кг каннабисной смолы, дорогую одежду, а также «несколько тысяч» евро наличными. «Самое важное, что следователи обнаружили в доме картину Пабло Пикассо», – говорится в материале. 

Источники газеты заявили, что подлинность картины, название которой не раскрывается, подтверждена. Стоимость работы оценивается в «десятки» миллионов евро. Предположительно, картина была украдена со склада в Париже. 

Осенью 2025 г. произошло громкое ограбление в галерее Аполлона в парижском Лувре. Злоумышленники похитили драгоценности примерно на 88 млн евро, проникнув внутрь через разбитое окно. По делу об ограблении были задержаны три человека. Позже французские следователи обнаружили гараж, где после ограбления хранились украденные драгоценности, однако к моменту обыска они уже были вывезены.

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