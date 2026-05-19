RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Режиссер Ромен Гаврас экранизирует ограбление Лувра

Ограбление Лувра будет экранизировано режиссером Роменом Гаврасом, сообщает Le Figaro.

Картина будет основана на книге-расследовании Main basse sur le Louvre («Ограбление Лувра») журналистов Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана. Книга выйдет 27 мая в издательстве Flammarion.

О подготовке фильма спустя семь месяцев после так называемого «ограбления века» сообщило издание Le Film Français. По его данным, Гаврас уже работает над сценарием вместе с Симоном Жаке и Мурадом Винтером.

Продюсером проекта станет компания Iconoclast, с которой режиссер ранее сотрудничал при создании фильмов «Мир принадлежит тебе» и «Афина».

Название фильма, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются. По данным Le Figaro, картина может выйти в прокат в 2028 г.

Ограбление Лувра произошло 19 октября прошлого года. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления.

25 ноября по делу об ограблении были задержаны трое подозреваемых. 13 января французские следователи обнаружили гараж, где после ограбления хранились украденные драгоценности, однако к моменту обыска они уже были вывезены.

