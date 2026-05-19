Режиссер Ромен Гаврас экранизирует ограбление Лувра

Ограбление Лувра произошло 19 октября прошлого года. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления.