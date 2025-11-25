Во Франции арестовали троих подозреваемых в ограблении Лувра
Французская полиция задержала троих человек по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает Le Figaro. Местные власти сообщили, что среди задержанных две женщины и мужчина. Их арестовали в департаменте Майенн.
Одновременно был задержан и последний из четверых подозреваемых, входивших в группу, осуществившую «ограбление века». Мужчину, уроженца Обервилье, нашли в Лавале. Сейчас он находится под стражей в Париже по подозрению в краже, совершенной организованной группой, и участии в преступном сообществе.
По данным следствия, преступники использовали подъемный грузовик, чтобы подняться в галерею Аполлона, где выставлялись драгоценности. Ранее полиция арестовала двух предполагаемых участников, ДНК которых обнаружили на разбитых витринах и предметах, оставленных на месте преступления. Третий подозреваемый был задержан в конце октября.
Несмотря на серию арестов, похищенные ювелирные изделия стоимостью около 88 млн евро пока так и не найдены.
Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления.
На данный момент французскими властями задержаны несколько подозреваемых. Парижская прокуратура сообщила о задержании двух мужчин 26 октября, которые частично признали свою вину. Позднее, 30 октября, появились сообщения о задержании еще пятерых подозреваемых.