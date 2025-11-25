Во Франции арестовали троих подозреваемых в ограблении Лувра

Одновременно был задержан и последний из четверых подозреваемых, входивших в группу, осуществившую «ограбление века». Мужчину, уроженца Обервилье, нашли в Лавале. Сейчас он находится под стражей в Париже по подозрению в краже, совершенной организованной группой, и участии в преступном сообществе.