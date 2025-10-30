По делу об ограблении Лувра задержали еще четверых человек
Вечером 29 октября сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра. Об этом сообщает LCI по ссылкой на источники.
19 октября злоумышленники, выдав себя за рабочих, проникли в Лувр с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось вернуть.
Прокурор Парижа Лор Беко 29 октября сообщила, что подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для них. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Если их вина будет доказана по первому пункту, они могут получить до 15 лет лишения свободы, а по второму – до 10 лет.
Беко отметила, что ограбление Лувра могла совершить группа из более чем четырех человек, которые попали на камеры видеонаблюдения.