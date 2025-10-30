По делу об ограблении Лувра задержали еще четверых человек

Прокурор Парижа Лор Беко 29 октября сообщила, что подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для них. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Если их вина будет доказана по первому пункту, они могут получить до 15 лет лишения свободы, а по второму – до 10 лет.