Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину
Подозреваемые в ограблении Лувра, 34-летний гражданин Алжира и 39-летний француз, в ходе допроса частично признали свою вину. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в ходе пресс-конференции.
«В отношении других разыскиваемых лиц расследование остается засекреченным. К настоящему моменту мы пока не смогли вернуть украденные драгоценности», – сообщила она (цитата по ТАСС).
Прокурор рассказала, что задержанный гражданин Алжира проживает во Франции с 2010 г. До этого он работал мусорщиком и курьером, привлекался к ответственности за нарушение ПДД и кражу. По данным Беко, его личность установили по следам ДНК на одном из скутеров, на котором скрылись преступники.
Второй задержанный – уроженец коммуны Обервилье. Его ДНК обнаружили на одной из разбитых витрин в Лувре, рассказала прокурор. По словам подозреваемого, в прошлом он совершал ограбления в 2008 и 2014 гг. Кроме того, сейчас он также находится под судебным контролем из-за расследования другой кражи.
Беко отметила, что ограбление Лувра могла совершить группа из более чем четырех человек, которые попали на камеры видеонаблюдения.
В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для двух подозреваемых. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Если их вина будет доказана по первому пункту, они могут получить до 15 лет лишения свободы, а по второму – до 10 лет.
19 октября четверо злоумышленников, выдав себя за рабочих, проникли в Лувр с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось вернуть; остальные драгоценности до сих пор находятся в розыске.
Преступники проникли в позолоченную галерею Аполлона через балкон, разбив стекло подручными инструментами. Единственная внешняя камера на этом участке музея была направлена в противоположную от места проникновения сторону.