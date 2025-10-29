Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для двух подозреваемых. Вероятно, им будут предъявлены обвинения в ограблении, совершенном в составе преступной группы, а также в участии в этой группе. Если их вина будет доказана по первому пункту, они могут получить до 15 лет лишения свободы, а по второму – до 10 лет.