Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы
Франция не получит выплат за драгоценности, которые похитили из Лувра, поскольку они не были застрахованы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление министерства культуры страны.
Представитель ведомства пояснил, что когда экспонаты национального музея находятся в обычном месте хранения, государство выступает в качестве собственного страховщика.
FT пишет, что Лувру практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку такие произведения, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Большой сфинкс из Таниса», практически невозможно оценить или определить их стоимость.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.
21 октября Reuters писало, что парижская полиция уверена, что в конечном счете задержит преступную группу, совершившую ограбление в Лувре, но вернуть похищенные драгоценности музею будет крайне тяжело.
По данным следствия, операция была хорошо спланированной и заняла считанные минуты: злоумышленники использовали подъемник и электроинструменты, чтобы проникнуть в «Галерею Аполлон» и сорвать витрины с ювелирными экспонатами королевских коллекций. Среди похищенного – несколько исторически значимых украшений, которые трудно идентифицировать после разделки или переплавки.