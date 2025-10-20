Следователи по делу об ограблении Лувра нашли новые улики
Следователи, расследующие ограбление Лувра, обнаружили новые вещественные доказательства по делу – мотоциклетный шлем и перчатку, сообщает Le Parisien. Вещи отправлены на криминалистическую экспертизу.
По данным издания, злоумышленники использовали грузовик с подъемным механизмом, чтобы попасть на балкон музея и проникнуть в залы. После ограбления они скрылись на скутерах. Ключи от этого грузовика также были найдены на месте преступления.
Расследование ведет Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC). Следователи продолжают собирать показания свидетелей и анализировать оставленные улики.
Le Parisien сообщает, что грузовик, который использовали для ограбления, ранее был похищен у жителя департамента Валь-д'Уаз. Тот пытался продать его на онлайн-платформе Leboncoin. Мужчина подвергся нападению: злоумышленники, выдав себя за покупателей, похитили его автомобиль.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.
Затем полиция обнаружила вещи грабителей. Были найдены две шлифовальные машины, паяльная лампа, бензин, перчатки, рация, одеяло и сломанная корона императрицы Евгении.