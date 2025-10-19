Из Лувра украли предметы из коллекции Наполеона

По предварительным данным, трое преступников проникли в здание музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.