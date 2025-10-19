Газета
Из Лувра украли предметы из коллекции Наполеона

Преступники вынесли девять экспонатов
Ведомости

Из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона, сообщила газета Le Parisien. Музей закрыли на весь день 19 октября.

По предварительным данным, трое преступников проникли в здание музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.

Газета со ссылкой на источник в музее сообщила, что самый крупный бриллиант коллекции весом более 140 карат украден не был. Ущерб от преступления еще предстоит оценить.

2 июня из крупнейшего во Франции музея восковых фигур Гревен была украдена скульптура президента страны Эммануэля Макрона. Стоимость скульптуры составляет около 40 000 евро.

