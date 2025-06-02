Из французского музея украли восковую фигуру Макрона
Из крупнейшего во Франции музея восковых фигур Гревен была украдена скульптура президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает радио Franceinfo со ссылкой на источник.
По предварительной информации, рано утром 2 июня две женщины и мужчина, переодевшись в сотрудников музея, забрали восковую статую и вынесли ее из здания через аварийный выход, завернув в одеяло. Позднее неизвестный мужчина связался с музеем по телефону и представился активистом международной организации Greenpeace. Он взял на себя ответственность за произошедшее. Руководство музея заявило о краже в полицию.
Стоимость скульптуры составляет около 40 000 евро, говорится в материале.
25 марта МВД России сообщило, что правоохранители нашли в Москве коллекцию старинных золотых монет, похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе. Их стоимость превышает 55 млн руб. Коллекция была обнаружена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ России. При проверке информации о продаже монет на московском антикварном рынке было установлено, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. Из России по каналам Интерпола был направлен запрос во Францию, где подтвердили факт хищения.
За кражу монет осудили охранника музея, но похищенные экспонаты так и не были найдены. Российские правоохранители получили фотографию с описанием экспонатов, и в результате оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Государственный исторический музей провел экспертизу, согласно которой монеты представляют особую историческую и культурную ценность.