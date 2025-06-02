Из французского музея украли восковую фигуру Макрона

25 марта МВД России сообщило, что правоохранители нашли в Москве коллекцию старинных золотых монет, похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе. Их стоимость превышает 55 млн руб. Коллекция была обнаружена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ России. При проверке информации о продаже монет на московском антикварном рынке было установлено, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. Из России по каналам Интерпола был направлен запрос во Францию, где подтвердили факт хищения.