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Из французского музея украли восковую фигуру Макрона

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Из крупнейшего во Франции музея восковых фигур Гревен была украдена скульптура президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает радио Franceinfo со ссылкой на источник.

По предварительной информации, рано утром 2 июня две женщины и мужчина, переодевшись в сотрудников музея, забрали восковую статую и вынесли ее из здания через аварийный выход, завернув в одеяло. Позднее неизвестный мужчина связался с музеем по телефону и представился активистом международной организации Greenpeace. Он взял на себя ответственность за произошедшее. Руководство музея заявило о краже в полицию.

Стоимость скульптуры составляет около 40 000 евро, говорится в материале.

25 марта МВД России сообщило, что правоохранители нашли в Москве коллекцию старинных золотых монет, похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе. Их стоимость превышает 55 млн руб. Коллекция была обнаружена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ России. При проверке информации о продаже монет на московском антикварном рынке было установлено, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. Из России по каналам Интерпола был направлен запрос во Францию, где подтвердили факт хищения.

За кражу монет осудили охранника музея, но похищенные экспонаты так и не были найдены. Российские правоохранители получили фотографию с описанием экспонатов, и в результате оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Государственный исторический музей провел экспертизу, согласно которой монеты представляют особую историческую и культурную ценность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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