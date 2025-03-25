В Москве нашли коллекцию похищенных во Франции старинных золотых монет

27 января 2019 г. из зала Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На видеозаписи из музея было видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похититель был принят за работника музея, и поиски картины начались только через несколько минут, когда смотрители и охрана поняли, что произошло. Подозреваемый был задержан в Подмосковье на следующий день, им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков. Картину вернули в галерею. На допросе Чуприков рассказал, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. Мужчина был приговорен к трем годам колонии строгого режима.