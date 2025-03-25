В Москве нашли коллекцию похищенных во Франции старинных золотых монет
Правоохранители обнаружили в Москве коллекцию старинных золотых монет, похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе. Их общая стоимость превышает 55 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Коллекция была найдена сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ и ФСБ России. При проверке информации о продаже монет на московском антикварном рынке было установлено, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. Из России был направлен запрос во Францию по каналам Интерпола.
«Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры», – сообщила Волк.
По ее словам, за кражу монет был осужден охранник музея, но похищенные экспонаты так и не были обнаружены. Российским правоохранителям прислали фото с подробным описанием экспонатов, и по итогам оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были найдены и изъяты 79 монет. Государственный исторический музей провел экспертизу. Согласно ее результатам, монеты представляют особую историческую и культурную ценность. Сейчас решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.
27 января 2019 г. из зала Третьяковской галереи была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На видеозаписи из музея было видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похититель был принят за работника музея, и поиски картины начались только через несколько минут, когда смотрители и охрана поняли, что произошло. Подозреваемый был задержан в Подмосковье на следующий день, им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков. Картину вернули в галерею. На допросе Чуприков рассказал, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. Мужчина был приговорен к трем годам колонии строгого режима.