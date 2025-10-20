Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября
Лувр откроется для посетителей 20 октября в 09:00 (10:00 мск), сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея. При этом доступны будут не все зоны.
Какие именно залы будут закрыты, в Лувре не уточнили.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.
Затем полиция обнаружила вещи грабителей. Были найдены две шлифовальные машины, паяльная лампа, бензин, перчатки, рация, одеяло и сломанная корона императрицы Евгении.