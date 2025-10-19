Полиция Парижа нашла вещи грабителей Лувра

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. По данным газеты, ограбление прошло за семь минут. Сначала сообщалось, что грабителей было трое, затем стало известно, что их было четверо. Они проникли в здание Лувра со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Двое воров выдавали себя за рабочих, одевшись в желтые жилеты. После ограбления двое других грабителей скрылись на скутере.