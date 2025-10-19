Полиция Парижа нашла вещи грабителей Лувра
Полиция Парижа обнаружила на месте преступления вещи, которые оставили грабители после кражи из Лувра девяти предметов из коллекции драгоценностей Наполеона, сообщила газета Le Parisien.
Были найдены две шлифовальные машины, паяльная лампа, бензин, перчатки, рация, одеяло и сломанная корона императрицы Евгении. Чуть подальше полиция нашла желтый жилет, который надевал один из преступников, выдавая себя за рабочего.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. По данным газеты, ограбление прошло за семь минут. Сначала сообщалось, что грабителей было трое, затем стало известно, что их было четверо. Они проникли в здание Лувра со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Двое воров выдавали себя за рабочих, одевшись в желтые жилеты. После ограбления двое других грабителей скрылись на скутере.
Ущерб от преступления еще предстоит оценить. Музей закрыт на весь день.