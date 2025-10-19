Ограбление в Лувре совершили четыре человека
Преступников, совершивших ограбление Лувра, было четверо, сообщила газета Le Parisien.
Двое воров выдавали себя за рабочих, одевшись в желтые жилеты. После ограбления двое других грабителей скрылись на скутере.
Кроме того, газета сообщила, что уже найдены две ворованные драгоценности. Одна из них – корона императрицы Евгении, найденная сломанной. Газета не сообщает, какой именно предмет найден вторым.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Газета сообщила, что ограбление прошло за семь минут. Сначала сообщалось, что грабителей было трое. Они проникли в здание Лувра со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Ущерб от преступления еще предстоит оценить. Музей закрыт на весь день.