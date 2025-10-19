Ограбление в Лувре совершили четыре человека

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Газета сообщила, что ограбление прошло за семь минут. Сначала сообщалось, что грабителей было трое. Они проникли в здание Лувра со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Ущерб от преступления еще предстоит оценить. Музей закрыт на весь день.