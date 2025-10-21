Reuters: полиция может поймать грабителей Лувра, но драгоценности уже утрачены
Парижская полиция уверена, что в конечном счете задержит преступную группу, совершившую ограбление в Лувре, однако вернуть похищенные драгоценности музею будет крайне тяжело, пишет Reuters.
По данным следствия, операция была хорошо спланированной и заняла считанные минуты: злоумышленники использовали подъемник и электроинструменты, чтобы проникнуть в «Галерею Аполлон» и сорвать витрины с ювелирными экспонатами королевских коллекций. Среди похищенного – несколько исторически значимых украшений, которые трудно идентифицировать после разделки или переплавки.
Эксперты предупреждают, что при краже ювелирных изделий шанс на их целостное возвращение существенно ниже, чем в случае с уникальными картинами: камни можно быстро разрезать и перепродать, золото – переплавить, а необычные следы уничтожить. Именно поэтому оперативникам предстоит не только искать исполнителей, но и действовать молниеносно, пока вещдоки не потеряли опознавательные признаки.
Прокуратура поручила расследование специализированному подразделению по громким кражам BRB. Следователи изучают записи камер, телефонные данные и вещественные доказательства, а также опрашивают свидетелей и информаторов. В Reuters отмечают, что у BRB есть опыт раскрытия подобных дел, и силы полиции работают «24/7».
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.