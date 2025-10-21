Reuters: полиция может поймать грабителей Лувра, но драгоценности уже утрачены

Эксперты предупреждают, что при краже ювелирных изделий шанс на их целостное возвращение существенно ниже, чем в случае с уникальными картинами: камни можно быстро разрезать и перепродать, золото – переплавить, а необычные следы уничтожить. Именно поэтому оперативникам предстоит не только искать исполнителей, но и действовать молниеносно, пока вещдоки не потеряли опознавательные признаки.