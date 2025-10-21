Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В «Авито» назвали пранком объявления о продаже украшений из Лувра

Ведомости

Появившиеся в сети объявления на «Авито» о продаже украшений, якобы похищенных из Лувра, были пранком, сообщили в пресс-службе платформы.

В «Авито» отметили, что после появления сообщений о краже в Лувре пользователи начали публиковать шуточные объявления с упоминанием музея. «На "Авито" более 6000 объявлений со словом "Лувр". Заблокировать их все после выхода новости было бы странно. Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк», – говорится в сообщении.

Компания уточнила, что все подобные публикации удалены, а их авторы заблокированы.

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её