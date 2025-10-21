В «Авито» назвали пранком объявления о продаже украшений из Лувра
В «Авито» отметили, что после появления сообщений о краже в Лувре пользователи начали публиковать шуточные объявления с упоминанием музея. «На "Авито" более 6000 объявлений со словом "Лувр". Заблокировать их все после выхода новости было бы странно. Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк», – говорится в сообщении.
Компания уточнила, что все подобные публикации удалены, а их авторы заблокированы.
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.