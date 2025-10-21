В «Авито» назвали пранком объявления о продаже украшений из Лувра

В «Авито» отметили, что после появления сообщений о краже в Лувре пользователи начали публиковать шуточные объявления с упоминанием музея. «На "Авито" более 6000 объявлений со словом "Лувр". Заблокировать их все после выхода новости было бы странно. Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк», – говорится в сообщении.