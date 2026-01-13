Французская полиция нашла гараж, где находились похищенные из Лувра украшения

Французская полиция нашла гараж, где находились похищенные из Лувра украшенияПри этом неизвестно, где сейчас находятся драгоценности
Французские следователи нашли гараж, в котором после ограбления Лувра хранились украденные коронные драгоценности, однако сами реликвии к моменту обыска там уже отсутствовали. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, гараж расположен в северном пригороде Парижа – Обервилье, откуда родом все четверо предполагаемых участников ограбления. Именно туда, как установили следователи, преступники вернулись примерно через час после налета.
Согласно реконструкции полиции, сразу после кражи грабители скрылись на двух скутерах Yamaha T-Max и Suzuki Burgman, после чего в коммуне Иври-сюр-Сен пересели в заранее подготовленный Citroen, замаскированный под служебную машину строительной компании. Затем группа разделилась: двое продолжили путь на скутерах, двое – на автомобиле.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как два скутера въехали в подземный паркинг жилого дома в Обервилье. На записи видно, что водители остановились у гаражных боксов и, не подозревая о камере над ними, рассматривали и передавали друг другу украденные украшения. При этом, по мнению следователей, часть добычи могла отсутствовать уже в тот момент.
В ночь с 22 на 23 октября 2025 г. подозреваемые вновь вернулись в гараж. Обнаружив камеры наблюдения, они скрыли лица и вывезли оттуда белый Citroën, предварительно сняв с него оранжевые проблесковые маячки. При этом злоумышленники использовали детекторы электромагнитного излучения, опасаясь слежки. 23 и 25 октября один из них снова появлялся в паркинге, чтобы забрать скутеры и другое имущество. Посещения продолжались вплоть до 30 октября.
Как отмечает Le Parisien, найденный гараж стал последним известным полиции «следом» похищенных драгоценностей. Где они находятся сейчас, следствию пока установить не удалось.
Ограбление произошло 19 октября 2025 г. Злоумышленники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под «Галереей Аполлона», где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. В результате ограбления преступники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Общая стоимость похищенного оценена примерно в 88 млн евро.