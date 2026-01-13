Французская полиция нашла гараж, где находились похищенные из Лувра украшения

В ночь с 22 на 23 октября 2025 г. подозреваемые вновь вернулись в гараж. Обнаружив камеры наблюдения, они скрыли лица и вывезли оттуда белый Citroën, предварительно сняв с него оранжевые проблесковые маячки. При этом злоумышленники использовали детекторы электромагнитного излучения, опасаясь слежки. 23 и 25 октября один из них снова появлялся в паркинге, чтобы забрать скутеры и другое имущество. Посещения продолжались вплоть до 30 октября.