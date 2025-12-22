BFMTV: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов на 88 млн евро

Речь идет об ограблении Лувра в октябре, когда из музея украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Предварительно, трое преступников проникли в здание музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.