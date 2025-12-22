Газета
BFMTV: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов на 88 млн евро

В результате ограбления Лувра злоумышленники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Все камни входили в состав восьми ювелирных изделий. Общая стоимость похищенного оценивается примерно в 88 млн евро, сообщает BFMTV со ссылкой на расследование.

Расследование установило, что операция была тщательно спланирована. Камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижения подозреваемых между Парижем и пригородом Обервилье, использование нескольких транспортных средств и заранее подготовленные маршруты отхода.

На данный момент задержаны четыре подозреваемых, все они находятся под стражей. Следователи обнаружили их ДНК на месте преступления и на брошенном оборудовании.

Речь идет об ограблении Лувра в октябре, когда из музея украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Предварительно, трое преступников проникли в здание музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.

