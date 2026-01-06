Что похитили из музеев в 2025 году

Финальный аккорд года сыграли воры в Бельгии. Ночью с 17 на 18 декабря они, разбив окно, проникли в музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» на месте, где Бонопарт разместил свой штаб в 1815 г. перед битвой при Ватерлоо. Они вынесли несколько ценных экспонатов, главным из которых стало золотое кольцо императора с пятью бриллиантами. По преданию, он потерял его во время бегства после поражения в битве.