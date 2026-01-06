Что похитили из музеев в 2025 году

Что похитили из музеев в 2025 годуГромкие ограбления в США, Франции, Нидерландах и Бельгии
Под занавес года в Бельгии похитили кольцо Наполеона с пятью бриллиантами. Это стало последним громким эпизодом в череде музейных ограблений, прокатившихся по миру в 2025-м. Наибольший резонанс вызвало октябрьское ограбление Лувра. Однако и помимо него произошло немало других крупных краж, порой сопровождавшихся курьезными случаями.
Январь, 2025
25 января около 3:45 утра в нидерландском Ассене произошел дерзкий налет на Исторический музей Дренте. Взрывом были разрушены входные двери, после чего трое злоумышленников проникли в здание. За три минуты они похитили золотые артефакты на 6 млн евро. Охранники в музее работали лишь днем, остальное время заведение полагалось на сигнализацию.
Главным пострадавшим оказалась… Румыния. В этот момент в музее проходила выставка археологических сокровищ этой страны – «Дакия: империя золота и серебра». Экспозиция должна была закрыться уже 26 января – на следующий день после ограбления.
Воры знали, за чем шли: из музея исчезли всего четыре предмета. Среди них – три золотых браслета примерно 50 г. до н. э., каждый из которых оценивался в 500 000 евро, а также шлем Коцофенешти стоимостью 4,3 млн евро. Этот редкий артефакт, о котором рассказывают в румынских школьных учебниках истории, был изготовлен около 450 г. до н. э. из электрума – природного сплава золота, серебра и меди. Вес экспоната превышает полкилограмма, а его поверхность украшена сценами религиозных обрядов гетов.
Шлему не везло с самого начала. В середине 1920‑х его нашел в поле ребенок из крестьянской семьи и некоторое время использовал как игрушку. Затем артефакт превратили в поилку для кур, а позже он стал украшением курятника. Где-то в процессе у шлема оторвали верх. В конце концов находку продали торговцу, который, распознав ценность предмета, заплатил за него сумму, сопоставимую с многолетним доходом крестьянской семьи.
Полиция арестовала подозреваемых в ограблении музея, но шлем так и не нашла. Согласно данным прослушки телефонных разговоров преступников, остается небольшая надежда на то, что украденное еще не переплавлено.
Июнь
14 июня грабители вломились на склад арт-галереи Winn Slavin Fine Art в калифорнийском Анахайме (США). Преступники имели возможность выбрать любое произведение – вне зависимости от размера и веса – однако унесли две статуи Даниэля Винна: «Квантовая механика: Вознесение» и «Икар внутри». Одна весит почти три тонны, другая – около тонны. Стоимость скульптур оценивается в $2,1 млн.
Не прошло и недели, как бдительные жители Анахайма обратили внимание на подозрительный прицеп, припаркованный на второстепенной дороге, и сообщили в полицию. Внутри обнаружились оба произведения искусства.
Мотивы преступников до сих пор остаются загадкой для следствия. Согласно первой версии полиции, ограбление могло быть выполнено по заказу страстного коллекционера. Вторая гипотеза: искусство тут ни при чем, статуи украли, чтобы сдать их на металлолом. В 2022 г., например, для этих целей была похищена статуя балерины Марии Толчиф из музея в Талсе (Оклахома). За произведение, которое оценивалось в $120 000, воры получили всего несколько сотен долларов.
А 2 июня грабители во Франции оказались куда скромнее. Трое активистов Greenpeace (организация признана нежелательной в России), переодевшись в форму сотрудников парижского музея Grévin, вынесли восковую статую Эммануэля Макрона. Взамен они укрыли «двойника» президента под одеялом и покинули здание.
Скульптуру французского президента активисты установили перед посольством РФ в знак протеста против энергетического сотрудничества двух стран. Злоумышленники не пытались скрыть следы преступления и сами же сообщили полиции о местонахождении похищенного экспоната. Стоимость восковой фигуры оценивается в 40 000 евро.
Август
Власти французской коммуны Бук‑Бель‑Эр (Прованс) были уверены, что никто не позарится на их старинный колокол, который не инкрустирован драгоценностями и весит почти полтонны. С 1763 г. он находился на колокольне церкви святого Андрея, а незадолго до происшествия его сняли для чистки – в преддверии выставки в местной ратуше.
Однако нашлись двое предприимчивых французов, решивших похитить массивный артефакт. Преступники сумели не только вывезти колокол, но и продать его как цветной металл до того, как их задержала полиция. На двоих они заработали 1500 евро.
Сентябрь
Ворам во французском Лиможе 4 сентября пришлось действовать быстро, но с предельной осторожностью. Злоумышленники похитили из Национального музея Адриена Дюбуше два блюда из китайского фарфора XIV и XV вв. и китайскую вазу XVIII в. Общая стоимость предметов оценивается в 6,5 млн евро. Все это произошло около 3:15 утра под звуки сработавшей сигнализации.
Ни преступники, ни украденные предметы так пока и не найдены. Хотя китайский фарфор сейчас в цене, на рынке присутствует огромное количество подделок, заявило Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Франции. Именно поэтому недобросовестные коллекционеры дорожат предметами с подтвержденной историей, а музейная принадлежность служит лучшей гарантией подлинности. При этом фарфор во Франции крадут нечасто. До этого подобный инцидент был зафиксирован лишь в 2015 г., когда ценности вывезли из замка Фонтенбло.
Куда проще иметь дело с золотом, чем с фарфором. 16 сентября в час ночи злоумышленница проникла в Национальный музей естественной истории в Париже. В это время он не работал, так что женщине пришлось спилить дверь болгаркой. Затем с помощью паяльной лампы она расплавила витрину, где хранились самородки.
Около 4 утра преступница спокойно покинула здание, прихватив с собой 6 кг золота. Среди добычи оказался самородок с Урала, подаренный музею царем Николаем I в 1833 г. Однако главным призом стал пятикилограммовый самородок размером с футбольный мяч, обнаруженный в Австралии в 1990 г.
Подозреваемую поймали 30 сентября в Барселоне – ею оказалась 24‑летняя китаянка. При аресте она попыталась избавиться от почти килограмма переплавленного золота.
В сентябре в египетском Национальном музее в Каире недосчитались золотого браслета фараона Аменемопета, которому около 3000 лет. Украшение отправили на реставрацию и забыли о нем. Обнаружили пропажу лишь тогда, когда составляли список экспонатов для выставки за рубежом.
Как выяснилось, украшение вынесла одна из сотрудниц музея и продала ювелиру за 180 000 египетских фунтов (около $3750). Пока велось расследование, 600‑граммовую драгоценность из чистого золота с вкраплениями лазурита успели переплавить.
В ночь на 25 сентября в Великобритании четверо мужчин похитили из хранилища Бристольского музея сразу 600 предметов. Список пропавшего удивляет: злоумышленники забирали все, что попадалось под руку – от резного Будды из слоновой кости до мужских булавок времен британской Ост‑Индской кампании, от геологических образцов до металлических пряжек ремней.
Пропажу обнаружили на следующее утро. Сотрудники музея рассказали журналистам, что экспонаты и вскрытые ящики были разбросаны в полном беспорядке. Инвентаризация заняла около месяца – требовалось точно установить, какие предметы исчезли. Нечеткие снимки с камер наблюдения полиция обнародовала лишь 11 декабря. Неудивительно, что преступников до сих пор не удалось задержать.
Октябрь
В Испании громкая кража обернулась большим конфузом. Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», отправленная из частной мадридской коллекции на выставку в Гранаду, исчезла по пути. 3 октября транспортная компания доставила в культурный центр CajaGranada более полусотни произведений искусства. Однако нумерация на упаковках оказалась перепутана. Сотрудники выборочно вскрыли несколько ящиков и оформили накладные без детальной проверки. Тщательную сверку провели лишь 6 октября – непосредственно перед размещением экспонатов. Тогда выяснилось, что пропало полотно стоимостью 600 000 евро. Вся Испания обсуждала аферу, достойную фильму «Иллюзия обмана».
Однако «кража» оказалась следствием халатности сотрудников службы доставки. Они попросту забыли сверток с полотном размером с тетрадный лист в подъезде дома, откуда его забирали. Его обнаружила местная жительница и решила, что это посылка для кого-то из соседей. Для сохранности она забрала находку себе и принялась расспрашивать, не ждет ли кто-то доставку. Когда разразился скандал из‑за пропажи картины, женщина вскрыла пакет, увидела полотно и незамедлительно позвонила в полицию.
19 октября в 9:30 воры проникли в Лувр с помощью автомобильного подъемника немецкой фирмы Bocker. Владельцы компании были поражены, когда увидели в новостях свою продукцию. Вскоре они разместили в интернете рекламу – фотографию подъемника у Лувра с подписью: «Когда нужно сделать все по‑быстрому». Ниже пояснялось, что техника может «перемещать до 400 кг ваших сокровищ со скоростью 42 м в минуту», а его двигатель работает беззвучно, «будто шепчет».
Недавно портал BFMTV подсчитал, что в украденных из Лувра драгоценностях насчитывалось 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Двоих подозреваемых задержали в октябре, но экспонаты до сих пор не найдены.
Менее чем через 24 часа после Лувра во Франции ограбили еще один музей. В ночь на 20 октября преступники взломали Дом просвещения Дени Дидро в Лангре и похитили почти 2000 золотых и серебряных монет.
Ранее Музей Жака Ширака в Сарране подвергся двум ограблениям за 48 часов. Утром 12 октября четверо вооруженных мужчин украли коллекционные часы и 300 евро из кассы. Спустя два дня они вернулись и на этот раз ушли с куда более внушительной добычей – ювелирными изделиями и часами на сумму свыше 1 млн евро. Это все были подарки, полученные Жаком Шираком.
В том же месяце вор проник в музей Пустыни во французском Мьяле. «Пустыней» называют период гонений на гугенотов в 1685-1787 гг. В 3 часа утра 6 октября преступник взломал дверь и менее чем за пять минут выгреб из витрины 103 золотых креста, при этом проигнорировал лежащие там же серебряные.
В октябре ограбления музеев происходили и в других странах, однако по масштабу они не сравнятся с французскими. Например, 6 октября вскоре после полуночи воры наведались в Национальный исторический музей Сент‑Фаганс в Кардиффе (Уэльс). Их целью были золотые украшения бронзового века. Преступники справились за четыре минуты, а полицейский вертолет оказался над музеем спустя пять с лишним минут. Уже к полудню были задержаны первые подозреваемые, однако около полутора десятков предметов так и не найдены.
Американцы попытались составить конкуренцию луврским ворам – пусть не по стоимости похищенного, но хотя бы по объему. Рано утром 15 октября двое мужчин вынесли из хранилища Оклендского музея Калифорнии свыше 1000 предметов. Полиция предположила, что действовали непрофессионалы, случайно узнавшие, как отключить сигнализацию. Крали все, на что упал глаз, от бивней моржа с росписью до ноутбуков, от дагерротипов до металлических украшений Флоренс Резников (1920-2013). Пропало и шесть корзин, сплетенных индейцами. Возможно, в них положили награбленное.
Ноябрь
Национальный музей Дамаска в Сирии закрыли в декабре 2024 г., опасаясь мародеров во время смены власти в стране. В январе он возобновил работу, сохранив все экспонаты в целости. А в ночь на 10 ноября пережил первую в 2025-м кражу – пропали шесть эллинистических статуй.
В Норвегии вор в ноябре унес бронзовую статую кабана весом 11 кг. Он украл ее посреди белого дня 4 ноября, однако сотрудники галереи BGE Contemporary Art в Ставангере обнаружили пропажу лишь 9 ноября – во время плановой проверки. Стоимость скульптуры составляет 150 000 норвежских крон (около $15 000).
Декабрь
7 декабря двое вооруженных людей ворвались в библиотеку Марио де Андраде в Сан‑Паулу (Бразилия) и похитили восемь гравюр известного французского художника Анри Матисса и пять работ бразильского художника Кандидо Портинари. Эти произведения временно предоставил для выставки Музей современного искусства Сан‑Паулу. Грабители воспользовались тем, что система безопасности в библиотеке была менее надежной, чем в музее.
Финальный аккорд года сыграли воры в Бельгии. Ночью с 17 на 18 декабря они, разбив окно, проникли в музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» на месте, где Бонопарт разместил свой штаб в 1815 г. перед битвой при Ватерлоо. Они вынесли несколько ценных экспонатов, главным из которых стало золотое кольцо императора с пятью бриллиантами. По преданию, он потерял его во время бегства после поражения в битве.