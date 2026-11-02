Кредиторы «Самолета» заявили о планах возможной санации компании

В отношении группы «Самолет», вероятно, будет применена статья 31.1 федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», которая согласно новым правилам предполагает комплексное соглашение о санации. Об этом заявил первый заместитель правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом случае, по его словам, это будет первым крупным, а возможно, вообще первым примером применения данного механизма на практике. Он также уточнил, что ВТБ является вторым по величине кредитором девелопера, поэтому в своих действиях финансовая организация будет ориентироваться на позицию главного кредитора.