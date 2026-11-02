Кредиторы «Самолета» заявили о планах возможной санации компании

Кредиторы «Самолета» заявили о планах возможной санации компанииОна пройдет по новым правилам, которые позволят девелоперу избежать распродажи активов
В отношении группы «Самолет», вероятно, будет применена статья 31.1 федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», которая согласно новым правилам предполагает комплексное соглашение о санации. Об этом заявил первый заместитель правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом случае, по его словам, это будет первым крупным, а возможно, вообще первым примером применения данного механизма на практике. Он также уточнил, что ВТБ является вторым по величине кредитором девелопера, поэтому в своих действиях финансовая организация будет ориентироваться на позицию главного кредитора.
Ранее сообщалось, что таковым является Сбербанк. Группа банков достигла договоренности по комплексной программе выхода компании из трудной финансовой ситуации, но для ее финализации нужно еще время, сообщало 28 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова. В «Самолете» от комментариев отказались.