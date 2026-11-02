Александр Борода: «Благополучие народов и конфессий – основа стабильности»

«Благополучие народов и конфессий – основа стабильности»Президент Федерации еврейских общин о национальном единстве, антисемитизме и сохранении исторической памяти
Вопросы национального единства, сохранения культурной и религиозной идентичности, а также противодействия ксенофобии остаются в центре внимания государства и общественных институтов. Для многонациональной и многоконфессиональной страны эта работа не сводится к простым декларациям. Она требует постоянного диалога, уважения к исторической памяти и передачи наследия из поколения в поколение.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) за 27 лет своей работы стала одним из таких институтов: она обеспечивает преемственность традиций и сохраняет национально-культурную самобытность. В интервью «Ведомостям» президент ФЕОР Александр Борода рассказал, как меняются еврейские общины, столкнулись ли они с проблемой смены поколений и почему часть репатриантов возвращается из Израиля в Россию.