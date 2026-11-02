Сертификаты подписи российского программного кода начнут выдавать в 2027 году

Минцифры планирует в 2027 г. начать выдавать сертификаты подписи программного кода разработчикам российского ПО, а в 2028 г. – корпоративные сертификаты безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Сертификат для кода позволит установить разработчика программы и проверить, не изменили ли ее после выпуска. Информация будет отображаться в установочном файле конкретной программы. Это значит, что по электронной метке операционная система сможет определить издателя и предупредить пользователя, если программа выпущена неизвестной компанией.