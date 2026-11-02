Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Сертификаты подписи российского программного кода начнут выдавать в 2027 году

Минцифры впервые официально получит полномочия НУЦа, закон допускает плату за часть сертификатов
Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры планирует в 2027 г. начать выдавать сертификаты подписи программного кода разработчикам российского ПО, а в 2028 г. – корпоративные сертификаты безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Сертификат для кода позволит установить разработчика программы и проверить, не изменили ли ее после выпуска. Информация будет отображаться в установочном файле конкретной программы. Это значит, что по электронной метке операционная система сможет определить издателя и предупредить пользователя, если программа выпущена неизвестной компанией.

Проект постановления правительства, опубликованный в конце октября, предлагает наделить Минцифры полномочиями Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Ведомство будет устанавливать требования к сертификатам, выдавать и отзывать их, определять сроки действия, создавать ключи и вести реестр.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её