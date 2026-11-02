«Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров

«Ростелеком» займется строительством подземных дата-центровРазмещение такого объекта компания уже обсуждает с «Норильским никелем»
Оператор «Ростелеком» работает над созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. Об этом «Ведомостям» рассказал один из топ-менеджеров компании. В настоящий момент «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к переговорам. Еще один источник «Ведомостей» подтвердил планы «Ростелекома» по размещению «подземных» ЦОДов.
По словам топ-менеджера «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты. Первый уровень предполагает создание резервной площадки, на которой размещаются копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй уровень связан с переходом к распределенной архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень предполагает заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз, говорит он.