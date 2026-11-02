Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров

Размещение такого объекта компания уже обсуждает с «Норильским никелем»
Дарья Соловьева
Анна Устинова
Размещение центров обработки данных в отработанных угольных карьерах поможет поддержать угольную отрасль и повысить степень защищенности объекта
Размещение центров обработки данных в отработанных угольных карьерах поможет поддержать угольную отрасль и повысить степень защищенности объекта / Алексей Орлов / Ведомости

Оператор «Ростелеком» работает над созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. Об этом «Ведомостям» рассказал один из топ-менеджеров компании. В настоящий момент «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к переговорам. Еще один источник «Ведомостей» подтвердил планы «Ростелекома» по размещению «подземных» ЦОДов.

По словам топ-менеджера «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты. Первый уровень предполагает создание резервной площадки, на которой размещаются копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй уровень связан с переходом к распределенной архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень предполагает заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз, говорит он.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её