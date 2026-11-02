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Главная / Политика /

К чему приведет политический кризис вокруг конституционного суда в Польше

Президент страны Кароль Навроцкий укрепит свои позиции и консолидирует правый лагерь
Глеб Мишутин
Польские политики давно раскололись на два крупных непримиримых лагеря, что часто приводит к скандалам между ними
Польские политики давно раскололись на два крупных непримиримых лагеря, что часто приводит к скандалам между ними / Mladen Antonov / AFP

Ситуация с назначением новых судей в конституционный трибунал Польши привела к очередному скандалу между премьером Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Контроль над этим судом может сыграть важную роль в борьбе представляемых Туском и Навроцким политических сил

В Польше обострился политический кризис вокруг назначения судей в конституционный трибунал (аналог конституционного суда). Он связан с противостоянием двух политических сил – правящей либеральной партии «Гражданская коалиция» премьер-министра Дональда Туска и оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость», которую во власти представляет президент страны Кароль Навроцкий. Кризис начался после того, как вечером 30 октября председателем конституционного трибунала стала судья Анна Корвин-Пиотровская, кандидатуру которой поддержали близкие к Туску члены судебного органа. Корвин-Пиотровская отстранила от исполнения обязанностей судей, близких к Навроцкому, – бывшего председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского. Свое решение новый председатель мотивировала тем, что Свенчковский и Соханский не допускали до участия в работе общего собрания трибунала судей, избранных текущим созывом сейма (парламента) Польши, где у сторонников Туска большинство.

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