Проект штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона «Шинник» могут представить в январе

Головной офис банка зарегистрирован в Ярославле с 1 апреля 2025 г. 23 сентября Фрадков в рамках совещания президента России Владимира Путина с правительством заявлял, что до конца 2026 г. в Ярославль переедут 230 сотрудников ПСБ, а в 2027 г. – еще 300. В общей сложности до 2030 г. банк планирует перевезти в Ярославль 5000 своих сотрудников. С учетом семей работников банка численность населения города может вырасти на 12 000 жителей, или на 2%, говорил глава ПСБ. По его словам, к 2040 г. накопленный экономический эффект от переезда банка для Ярославской области может достичь 140 млрд руб.