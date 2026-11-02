Проект штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона «Шинник» могут представить в январе

Проект штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона «Шинник» могут представить в январеОбъект планируется построить в центре Ярославля на месте старой футбольной арены
Проектирование штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона для ярославской футбольной команды «Шинник» находится в завершающей стадии, сообщил «Ведомостям» председатель кредитной организации Петр Фрадков. «Практически вот-вот уже заканчиваем. Я думаю, что в начале следующего года [проект] уже будет обнародован», – сказал он в ответ на вопрос «Ведомостей», готов ли уже проект офиса ПСБ и стадиона в Ярославле.
Головной офис банка зарегистрирован в Ярославле с 1 апреля 2025 г. 23 сентября Фрадков в рамках совещания президента России Владимира Путина с правительством заявлял, что до конца 2026 г. в Ярославль переедут 230 сотрудников ПСБ, а в 2027 г. – еще 300. В общей сложности до 2030 г. банк планирует перевезти в Ярославль 5000 своих сотрудников. С учетом семей работников банка численность населения города может вырасти на 12 000 жителей, или на 2%, говорил глава ПСБ. По его словам, к 2040 г. накопленный экономический эффект от переезда банка для Ярославской области может достичь 140 млрд руб.