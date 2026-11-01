В Ленобласти испытали платформу для защиты морских портов
В Ленинградской области прошли успешные испытания платформы «Плот 47», разработанной для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭКа. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Боевые испытания проходили на Ладоге. «Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – написал Дрозденко.
Губернатор уточнил, что платформу разработали специалисты региональных предприятий при участии Морского совета Ленинградской области.
Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. 21 и 22 октября над регионом уничтожили минимум четыре беспилотника. На фоне атак в аэропорту «Пулково» вводили временные ограничения на полеты.