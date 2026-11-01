Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Главная / Политика /

В Ленобласти испытали платформу для защиты морских портов

Антон Потоков

В Ленинградской области прошли успешные испытания платформы «Плот 47», разработанной для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭКа. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Боевые испытания проходили на Ладоге. «Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – написал Дрозденко.

Губернатор уточнил, что платформу разработали специалисты региональных предприятий при участии Морского совета Ленинградской области.

Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. 21 и 22 октября над регионом уничтожили минимум четыре беспилотника. На фоне атак в аэропорту «Пулково» вводили временные ограничения на полеты.

Читайте также:Мантуров: работа по созданию мобильных огневых групп ведется по всей России
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте