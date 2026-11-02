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Бразильское фиаско Трампа

Почему победа Лулы да Силвы стала поражением американской политики в Латинской Америке
Олег Краев , журналист-международник

Электоральная теленовелла продолжается. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре выборов 25 октября, опередив соперника более чем на 4,4 млн голосов. Учитывая значительность отрыва, даже некоторые идеологические противники Лулы в Западном полушарии безотлагательно признали его победу.

Но проигравший Флавиу Болсонару не смирился с поражением, потребовал аннулировать результаты голосования, а затем покинул страну. Уже вскоре он прибыл в США, руководство которых делало ставку на его победу. Для Вашингтона результат выборов стал откровенным разочарованием, поскольку он стремится к ограничению влияния Китая в Западном полушарии. Для этого США нужны союзники, и Болсонару, с семьей которого у республиканцев давние и прочные связи, рассматривался на роль надежного партнера.

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