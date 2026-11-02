Бразильское фиаско Трампа

Но проигравший Флавиу Болсонару не смирился с поражением, потребовал аннулировать результаты голосования, а затем покинул страну. Уже вскоре он прибыл в США, руководство которых делало ставку на его победу. Для Вашингтона результат выборов стал откровенным разочарованием, поскольку он стремится к ограничению влияния Китая в Западном полушарии. Для этого США нужны союзники, и Болсонару, с семьей которого у республиканцев давние и прочные связи, рассматривался на роль надежного партнера.