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Главная / Политика /

Песков: конкретные планы переговоров Путина и Эрдогана отсутствуют

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Конкретных планов проведения переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации на Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет. Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – сказал представитель Кремля.

4 ноября Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. «После встречи с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – сказал Эрдоган.

9 октября Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море. Инициатива направлена на обеспечение безопасности гражданского судоходства по аналогии с ранее действовавшей зерновой сделкой.

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