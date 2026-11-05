Песков: конкретные планы переговоров Путина и Эрдогана отсутствуют

4 ноября Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. «После встречи с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – сказал Эрдоган.