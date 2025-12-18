Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Кабмин утвердил предельные объемы размещения ОФЗ в 2026 году

Ведомости

Правительство РФ определило максимальные объемы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на уровне 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости в 2026 г. в рублях и в иностранной валюте, сообщил Минфин России.

Как отметило ведомство, объем размещения бумаг по номиналу в иностранной валюте максимально составит $1 млрд в 2026 г. Кроме того, российский кабмин утвердил планируемый объем внутренних заимствований страны: в 2026 г. этот показатель составит 5,51 трлн руб.  

4 декабря директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов отметил, что каждый год Минфин планирует размещать ОФЗ в китайских юанях. Он добавил, что ведомство не рассматривает выпуск суверенных бондов в других иностранных валютах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её