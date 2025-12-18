Кабмин утвердил предельные объемы размещения ОФЗ в 2026 году
Правительство РФ определило максимальные объемы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на уровне 6,47 трлн руб. по номинальной стоимости в 2026 г. в рублях и в иностранной валюте, сообщил Минфин России.
Как отметило ведомство, объем размещения бумаг по номиналу в иностранной валюте максимально составит $1 млрд в 2026 г. Кроме того, российский кабмин утвердил планируемый объем внутренних заимствований страны: в 2026 г. этот показатель составит 5,51 трлн руб.
4 декабря директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов отметил, что каждый год Минфин планирует размещать ОФЗ в китайских юанях. Он добавил, что ведомство не рассматривает выпуск суверенных бондов в других иностранных валютах.