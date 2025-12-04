Газета
Инвестиции

Минфин намерен размещать выпуски юаневых ОФЗ ежегодно

Ведомости

Министерство финансов планирует ежегодно размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях. Об этом заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов на XXIII Российском облигационном конгрессе CBonds, передают «РБК инвестиции».

Мамонов уточнил, что министерство не рассматривает выпуск суверенных бондов в других иностранных валютах.

«Есть кривая валютных облигаций, которая будет выгашиваться, – это и замещающие облигации в долларах и евро, и те выпуски оригинальные, которые остались незамещенными. И, наверное, плюс–минус те же объемы в юанях мы, если у рынка будет на это интерес, будем планировать к размещению ежегодно», – подчеркнул он.

ОФЗ Минфина в юанях станут бенчмарком для рынка

Инвестиции / Инструменты

По словам директора, сейчас ведомство работает над запуском операций репо Федерального казначейства в юанях для повышения ликвидности инструмента. Эффективное ценообразование в юаневых ОФЗ является абсолютным приоритетом.

2 декабря Минфин собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в юанях с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода зафиксирована на уровне 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. составил 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по обоим выпускам будет выплачиваться дважды в год.

Инвесторский спрос распределился так: на банки пришлось 59,6%, на управляющие компании – 19,6%, на розничных инвесторов – 15,9%, на инвестиционные компании – 2,7%, на страховщиков – 2,2%. Технические расчеты на Мосбиржеожидаются 8 декабря. Организаторами размещения выступили ГПБ, Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг».

