Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,279+0,73%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,78-0,58%RTSI936,41-0,59%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,62-0,03%
Главная / Политика /

Немецкая полиция расследует смерть заместителя премьер-министра Баварии

Инна Шульгина

Немецкая полиция расследует внезапную смерть 55-летнего заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера. Его тело обнаружили в номере берлинского отеля вечером 4 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции Берлина и прокуратуры.

Целью расследования названо установление конкретной причины смерти и сопутствующих обстоятельств, а также исключение возможной причастности третьих лиц. Дополнительные подробности не сообщаются.

Айвангер, который также был министром экономики Баварии и лидером консервативной  партии «Свободные избиратели», находился в Берлине на открытии партийного офиса в германской столице. По данным Bild, он не смог присутствовать на мероприятии из-за плохого самочувствия. С 2018 г. «Свободные избиратели Баварии» состоят в коалиции с консервативным Христианско-социальным союзом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь