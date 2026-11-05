Немецкая полиция расследует смерть заместителя премьер-министра Баварии

Айвангер, который также был министром экономики Баварии и лидером консервативной партии «Свободные избиратели», находился в Берлине на открытии партийного офиса в германской столице. По данным Bild, он не смог присутствовать на мероприятии из-за плохого самочувствия. С 2018 г. «Свободные избиратели Баварии» состоят в коалиции с консервативным Христианско-социальным союзом.