Немецкая полиция расследует смерть заместителя премьер-министра Баварии
Немецкая полиция расследует внезапную смерть 55-летнего заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера. Его тело обнаружили в номере берлинского отеля вечером 4 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции Берлина и прокуратуры.
Целью расследования названо установление конкретной причины смерти и сопутствующих обстоятельств, а также исключение возможной причастности третьих лиц. Дополнительные подробности не сообщаются.
Айвангер, который также был министром экономики Баварии и лидером консервативной партии «Свободные избиратели», находился в Берлине на открытии партийного офиса в германской столице. По данным Bild, он не смог присутствовать на мероприятии из-за плохого самочувствия. С 2018 г. «Свободные избиратели Баварии» состоят в коалиции с консервативным Христианско-социальным союзом.