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Москва предъявила претензии ФРГ и другим странам по «Северным потокам»

Ведомости

Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.», – сказала она.

По словам Захаровой, Москва может позднее предъявить претензии и другим государствам, которые могут иметь отношение к подрыву «Северных потоков».

Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин в августе говорил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, отмечал он. Тяпкин добавил, что Россия поставила вопрос о выполнении Берлином и другими странами обязательств, основанных на антитеррористической конвенции ООН.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. К расследованию инцидента приступили Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства.

В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel писала, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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