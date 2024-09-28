Москва предъявила претензии ФРГ и другим странам по «Северным потокам»

Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин в августе говорил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, отмечал он. Тяпкин добавил, что Россия поставила вопрос о выполнении Берлином и другими странами обязательств, основанных на антитеррористической конвенции ООН.