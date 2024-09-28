Москва предъявила претензии ФРГ и другим странам по «Северным потокам»
Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.», – сказала она.
По словам Захаровой, Москва может позднее предъявить претензии и другим государствам, которые могут иметь отношение к подрыву «Северных потоков».
Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин в августе говорил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, отмечал он. Тяпкин добавил, что Россия поставила вопрос о выполнении Берлином и другими странами обязательств, основанных на антитеррористической конвенции ООН.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. К расследованию инцидента приступили Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства.
В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel писала, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.