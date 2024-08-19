Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

В немецких СМИ распространяется информация о том, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, заявил Тяпкин. «Немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).