Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу, сообщил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
В немецких СМИ распространяется информация о том, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, заявил Тяпкин. «Немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Тяпкин добавил, что Россия поставила вопрос о выполнении Германией и другими странами обязательств, основанных на антитеррористической конвенции ООН. По этому вопросу Россия официально предъявила претензии ФРГ. Дипломат также сообщил, что Москва добивается переговоров в соответствии с международными регламентами.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года стало известно, что Германия выдала ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности подозреваются три украинских дайвера – они могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 14 августа пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что один из подозреваемых в начале июля вернулся на Украину.