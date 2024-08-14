Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» выехал из Польши на Украину

«Украинский водолаз Владимир Ц., подозреваемый немецкими службами в подрыве газопровода "Северный поток", в начале июля уехал из Польши на Украину», – сказала она. Адамяк добавила, что Германия выдала европейский ордер на его арест, но не внесла его данные в поисковую базу. Это позволило мужчине пересечь границу.