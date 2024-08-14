Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» выехал из Польши на Украину
Гражданин Украины, которого подозревают в подрывах «Северных потоков», в начале июля покинул Польшу, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора страны Анна Адамяк порталу Onet.
«Украинский водолаз Владимир Ц., подозреваемый немецкими службами в подрыве газопровода "Северный поток", в начале июля уехал из Польши на Украину», – сказала она. Адамяк добавила, что Германия выдала европейский ордер на его арест, но не внесла его данные в поисковую базу. Это позволило мужчине пересечь границу.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
14 августа стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.