Антонов: США легитимизируют терроризм отсутствием реакции по «Северным потокам»
Отказ чиновников США высказаться по резонансной теме подрыва «Северных потоков» показателен: по сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, представители американской администрации пытаются «хорошо устроиться» и «перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток», хотя в Киеве ничего не делается без «отмашки» из Вашингтона.
«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников», – подчеркнул дипломат.
14 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Зеленский. После он просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.