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Антонов: США легитимизируют терроризм отсутствием реакции по «Северным потокам»

Ведомости

Отказ чиновников США высказаться по резонансной теме подрыва «Северных потоков» показателен: по сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, представители американской администрации пытаются «хорошо устроиться» и «перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток», хотя в Киеве ничего не делается без «отмашки» из Вашингтона.

«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников», – подчеркнул дипломат.

14 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Зеленский. После он просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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