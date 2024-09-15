Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Власти Германии намерены привлечь к ответственности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау, передает DPA.
«Мы хотим привлечь к ответственности в Германии тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать. Вы можете на это рассчитывать», – подчеркнул Шольц.
Он назвал подрыв газопроводов террористическим актом и призвал органы безопасности и генерального прокурора провести расследование, не обращая внимания на интересы кого-либо.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.
29 августа Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.