Euractiv: Туск отменил визит в ФРГ из-за расследования дела о «Северных потокак»
Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный визит в Германию из-за недопонимания стран в ходе расследования подрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на источники.
Туск должен был принять участие в церемонии награждения премией M100 Media Award «за укрепление демократии, свободы слова и прессы, а также европейского взаимопонимания», запланированной на 21 сентября. Вступительную речь на мероприятии должен был произнести канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также отменил выступление на церемонии.
«С глубоким сожалением сообщаем, что канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свое участие в M100 Media Award из-за нестыковок в расписании. Премьер-министр Дональд Туск также не сможет лично присутствовать на церемонии из-за важных национальных обязательств», – сообщили организаторы мероприятия.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.
29 августа Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва газопроводов «Северный поток» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.
По данным The Wall Street Journal, 2 июля группа немецких министров во главе с Шольцем посетила Варшаву, чтобы встретиться с правительством Польши. На заседании немецкая сторона попросила Польшу арестовать подозреваемого, согласно ордеру, но поляки отказались делать это.