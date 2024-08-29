Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину

В ходе расследования издание выяснило, что сбежавший использовал автомобиль с дипломатическими номерами. Еще 20 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что подозреваемый выехал из Польши на Украину, при этом польские власти не предприняли никаких действий, несмотря на выданный Германией ордер на арест разыскиваемого. В результате 6 июля подозреваемый выехал на машине из Польши на Украину, отметил собеседник газеты. Предполагается, что все причастные к атаке сейчас находятся на Украине.