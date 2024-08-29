Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину
Разыскиваемый властями ФРГ из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве, сообщает журнал Spiegel.
В ходе расследования издание выяснило, что сбежавший использовал автомобиль с дипломатическими номерами. Еще 20 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что подозреваемый выехал из Польши на Украину, при этом польские власти не предприняли никаких действий, несмотря на выданный Германией ордер на арест разыскиваемого. В результате 6 июля подозреваемый выехал на машине из Польши на Украину, отметил собеседник газеты. Предполагается, что все причастные к атаке сейчас находятся на Украине.
По информации газеты, 2 июля группа немецких министров во главе с канцлером Олафом Шольцем посетила Варшаву, чтобы встретиться с правительством Польши. На заседании немецкая сторона попросила Варшаву арестовать подозреваемого, согласно ордеру, но поляки отказались делать это.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.