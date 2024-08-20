WSJ: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал из Польши на Украину

14 августа стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Польские власти сообщили, что украинский водолаз Владимир Ц. покинул Польшу и уехал на Украину в начале июля. Варшава не смогла задержать его, поскольку Германия не внесла его данные в поисковую базу.