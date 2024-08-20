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WSJ: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал из Польши на Украину

Ведомости

Подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в июле сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Утверждается, что польские власти не предприняли никаких действий, несмотря на выданный Германией ордер на арест разыскиваемого. В результате 6 июля подозреваемый выехал на машине из Польши на Украину, отметил собеседник газеты. Предполагается, что все причастные к атаке сейчас находятся на Украине.

По информации газеты, 2 июля группа немецких министров во главе с канцлером Олафом Шольцем посетила Варшаву, чтобы встретиться с правительством Польши. На заседании немецкая сторона попросила Варшаву арестовать подозреваемого, согласно ордеру, но поляки отказались делать это. По словам одного из источников, высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал немецкому коллеге, что причастные к подрыву «должны быть награждены медалями, а не арестованы».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

14 августа стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Польские власти сообщили, что украинский водолаз Владимир Ц. покинул Польшу и уехал на Украину в начале июля. Варшава не смогла задержать его, поскольку Германия не внесла его данные в поисковую базу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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