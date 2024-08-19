МИД ФРГ заявил об обмене данными с Россией о «Северных потоках»
В МИД Германии заявили об обмене данными с Россией о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». При этом Берлин не информирует Москву о промежуточных результатах расследования, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя немецкого министерства Себастиана Фишера.
«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», – сказал Фишер.
19 августа глава российского МИДа Сергей Лавров потребовал от ФРГ ответить на вопросы о подрыве «Северных потоков». Глава российского ведомства подчеркнул, что когда информация не предоставляется по официальным каналам, но одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это «наводит на мысль, что все это инсценировано».
Также директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация о том, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, заявил Тяпкин.