МИД ФРГ заявил об обмене данными с Россией о «Северных потоках»

19 августа глава российского МИДа Сергей Лавров потребовал от ФРГ ответить на вопросы о подрыве «Северных потоков». Глава российского ведомства подчеркнул, что когда информация не предоставляется по официальным каналам, но одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это «наводит на мысль, что все это инсценировано».