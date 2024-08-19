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Лавров потребовал от ФРГ ответить на вопросы о подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Власти ФРГ должны предоставить ответы на все вопросы, касающиеся подрыва «Северных потоков», заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Глава российского ведомства подчеркнул, что когда информация не предоставляется по официальным каналам, но одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это «наводит на мысль, что все это инсценировано».

Лавров отметил, что Россия продолжит настаивать на проведении международного расследования произошедшего. Также министр отметил, что власти ФРГ «молча смирились» с отключением от «энергетического и экономического благополучия».

19 августа директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация о том, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, заявил Тяпкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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