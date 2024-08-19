Лавров потребовал от ФРГ ответить на вопросы о подрыве «Северных потоков»
Власти ФРГ должны предоставить ответы на все вопросы, касающиеся подрыва «Северных потоков», заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Известиям».
Глава российского ведомства подчеркнул, что когда информация не предоставляется по официальным каналам, но одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это «наводит на мысль, что все это инсценировано».
Лавров отметил, что Россия продолжит настаивать на проведении международного расследования произошедшего. Также министр отметил, что власти ФРГ «молча смирились» с отключением от «энергетического и экономического благополучия».
19 августа директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров по этому вопросу. В немецких СМИ распространяется информация о том, что лица, причастные к подрыву газопроводов, не связаны с каким-либо государством, заявил Тяпкин.