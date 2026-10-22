Егор Крид извинился за кофту с героем фильма «Иди и смотри»

Крид признался, что не смотрел фильм «Иди и смотри», поэтому «никак не мог знать», что изображение отсылает к его постеру. По его словам, лонгслив стал для него простой купленной дизайнерской вещью в магазине и никакого политического или исторического посыла в этот образ он не вкладывал.