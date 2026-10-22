Егор Крид извинился за кофту с героем фильма «Иди и смотри»
Певец Егор Крид извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в лонгсливе с изображением постера фильма «Иди и смотри» о преступлениях немецких фашистов в годы Второй мировой войны. Свое заявление он опубликовал в Instagram
«Хочу сказать одну вещь: память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, для меня священна. Это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением», – написал он.
Крид признался, что не смотрел фильм «Иди и смотри», поэтому «никак не мог знать», что изображение отсылает к его постеру. По его словам, лонгслив стал для него простой купленной дизайнерской вещью в магазине и никакого политического или исторического посыла в этот образ он не вкладывал.
Артист появился в клипе в лонгсливе от бренда Making Distance, созданном в коллаборации с московским концепт-стором KM20. На нем изображен Флера – главный герой советского фильма «Иди и смотри» Элема Климова. Действие фильма разворачивается на территории Белоруссии в 1943 г. По сюжету белорусский подросток оказывается в эпицентре карательных акций оккупационных войск Третьего рейха. Вечером 22 октября страница с лонгсливом была недоступна на сайте KM20.
На клип Крида обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что это «перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной войны» и всем, кто смотрел фильм, «это очевидно». Она также заявила, что «статью за реабилитацию нацизма никто не отменял».