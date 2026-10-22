Банк России сохранил курс доллара ниже 82 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 23 октября на отметке 81,13 руб., снизив его на 0,85 руб.
Евро подешевел на 0,8 руб. и стал равен 91,14 руб. Юань продолжает дешеветь с начала недели. Регулятор установил курс на отметке 12,15 руб. (-0,13 руб.).
Официальный курс доллара на 22 октября составляет 81,97 руб. Евро стоит 91,93 руб., а юань – 12,28 руб.
На укрепление рубля могли повлиять прошедшие 21 октября в Санкт-Петербурге переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Прорабатывались вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона, а также украинского кризиса. После визита Уиткофф сообщил, что диалог будет продолжен в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне.
23 октября состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет решаться судьба ключевой ставки. 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидают, что регулятор сохранит показатель на текущем уровне – 14%. Один респондент выступает за снижение «ключа» на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%.