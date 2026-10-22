Банк России сохранил курс доллара ниже 82 рублей

На укрепление рубля могли повлиять прошедшие 21 октября в Санкт-Петербурге переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Прорабатывались вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона, а также украинского кризиса. После визита Уиткофф сообщил, что диалог будет продолжен в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне.