Минпромторг включит две модели Haval в перечень машин для такси
Минпромторг добавит Haval H3 и Haval Dargo в перечень автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Производство обеих моделей по полному циклу организовано в Тульской области. В министерстве отметили, что перечень можно регулярно дополнять по мере выхода на рынок новых автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации.
28 июля Минпромторг включил в реестр автомобилей для такси еще шесть моделей с локализованным производством в России. В обновленный реестр впервые вошли Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.
Предыдущее обновление перечня состоялось 5 марта. Тогда Минпромторг включил в него кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электромобиль UMO 5, созданный в рамках проекта EVM и «Яндекса», а также легкий коммерческий автомобиль Sollers SF1.
Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта 2026 г. В большинстве регионов России перевозчики могут использовать только автомобили, включенные в реестр Минпромторга и соответствующие установленным требованиям по уровню локализации производства. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа закон вступит в силу с 1 марта 2030 г.