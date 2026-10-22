Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,165-0,49%BSPBP33,95-1,31%MGTS1 414-0,14%IMOEX2 429,15-0,72%RTSI943,27+0,31%RGBI111,98+0,19%RGBITR773,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Минпромторг включит две модели Haval в перечень машин для такси

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг добавит Haval H3 и Haval Dargo в перечень автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Производство обеих моделей по полному циклу организовано в Тульской области. В министерстве отметили, что перечень можно регулярно дополнять по мере выхода на рынок новых автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации.

28 июля Минпромторг включил в реестр автомобилей для такси еще шесть моделей с локализованным производством в России. В обновленный реестр впервые вошли Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Предыдущее обновление перечня состоялось 5 марта. Тогда Минпромторг включил в него кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электромобиль UMO 5, созданный в рамках проекта EVM и «Яндекса», а также легкий коммерческий автомобиль Sollers SF1.

Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта 2026 г. В большинстве регионов России перевозчики могут использовать только автомобили, включенные в реестр Минпромторга и соответствующие установленным требованиям по уровню локализации производства. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа закон вступит в силу с 1 марта 2030 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её