Минпромторг расширил список разрешенных в такси автомобилей

Минпромторг расширил список разрешенных в такси автомобилейУчастники отрасли и автопроизводители ожидают более серьезного расширения реестра
Минпромторг опубликовал обновленный реестр автомобилей, которые подпадают под требования закона о локализации такси. В него включили две модели «Москвича» – кроссоверы М70 и М90, электрокар UMO 5 (проект EVM и «Яндекса»), а также фургон Sollers SF1, сообщила 4 марта пресс-служба ведомства.
Работа по дальнейшему расширению перечня продолжается, в частности, финализируется нормативная база для включения моделей Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7 – соответствующий акт внесен в правительство, говорится в сообщении Минпромторга.
1 октября ведомство публиковало первичный реестр автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Тогда в него вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, «Москвич» 3, 3е, 6 и 8, электромобили Evolute I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space, гибриды Voyah Free, Dream и Passion, минивэн Sollers SP7, а также УАЗ «Патриот» и «Хантер».
Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта этого года на всей на территории России, за исключением Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа, где он начнет действовать 1 марта 2028 г., а также Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и регионов Дальневосточного федерального округа, где он вступит в силу 1 марта 2030 г.
Чтобы попасть в перечень транспортных средств, доступных для использования в перевозках, автомобиль должен соответствовать одному из критериев: быть произведенным в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирать не менее 3200 баллов локализации. Баллы начисляются за каждый отдельный этап производства автомобиля. Например, производство двигателя в России дает 400 баллов, коробки передач – 300 баллов, сварка кузова – 400 баллов, окраска – 500 баллов. Кроме того, отдельные модели транспортных средств могут быть внесены в перечень нормативными актами правительства.
С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения машины в реестр такси должно стать соответствие балльной оценке локализации.
До 1 марта в региональные реестры такси можно было внести любые автомобили, соответствующие текущим требованиям законодательства.
Как ранее рассказывали в «Альфа-лизинге», в 2025 г. в России в лизинг в сегменте такси больше всего покупали автомобили следующих брендов: Chery с долей 21% продаж, Belgee – 18%, Lada – 11%, Haval – 8% и Geely – 7%. По данным «Европлана», доли брендов в сегменте такси в прошлом году распределились следующим образом: Lada – 33% от всех продаж, Chery – 15% и Belgee – 14%. В начале 2026 г. устойчивый спрос сохранялся на Belgee, Lada и Haval («Ведомости писали об этом 4 марта).
Представитель «Яндекс такси» в конце февраля говорил «Ведомостям», что компания рассчитывает на расширение перечня допущенных автомобилей, а также будет договариваться с автопроизводителями и дилерами о специальных программах и льготных условиях для партнеров-таксопарков.
Официальное опубликование перечня позволит возобновить прерванную работу по внесению в региональные реестры автомобилей такси, говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
При этом рынок такси и российские автопроизводители ждут более существенного расширения перечня за счет автомобилей, выпускаемых в стране, которые подходят для работы в такси, отметил он.