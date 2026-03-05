Минпромторг расширил список разрешенных в такси автомобилей

Как ранее рассказывали в «Альфа-лизинге», в 2025 г. в России в лизинг в сегменте такси больше всего покупали автомобили следующих брендов: Chery с долей 21% продаж, Belgee – 18%, Lada – 11%, Haval – 8% и Geely – 7%. По данным «Европлана», доли брендов в сегменте такси в прошлом году распределились следующим образом: Lada – 33% от всех продаж, Chery – 15% и Belgee – 14%. В начале 2026 г. устойчивый спрос сохранялся на Belgee, Lada и Haval («Ведомости писали об этом 4 марта).