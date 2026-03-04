Продажи новых легковых автомобилей перешли к стагнации

Продажи новых легковых автомобилей перешли к стагнацииПосле высокого спроса в IV квартале покупатели снизили активность
Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2026 г. выросли на 2,5% к показателю февраля прошлого года и достигли 80 027 машин. Это следует из данных агентства «Автостат» и компании «Паспорт промышленный консалтинг». В январе – феврале 2026 г. была продана 160 631 машина (-4%).
В сравнении с показателем января этого года в феврале продажи сократились на 0,7%. В январе было реализовано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
